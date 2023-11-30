Сильная магнитная буря бушует на Земле

Планета подверглась удару солнечного ветра.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщила о сильной магнитной буре, которая разбушевалась на Земле сегодня, 1 декабря, начиная с 12.00 утра. Уровень возмущения достиг G3 — сильной магнитной бури.

К ночи магнитное поле планеты немного успокоилось, но ненадолго. Специалисты предупреждают о следующем ударе по магнитосфере Земли — он последует ночью 2 декабря, примерно с 3 до 6 утра. Успокоится магнитное поле планеты лишь к полудню.

Напомним, ранее в лаборатории солнечной астрономии предупреждали о серии ударов по магнитосфере Земли после мощной вспышки на Солнце.