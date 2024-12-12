Сильная метель обрушится ночью на Карелию

Непогода придет преимущественно в юго-западные районы республики.

В МЧС Карелии со ссылкой на республиканский Гидрометцентр предупредили о подступающей непогоде.

Так, неблагоприятное гидрометеорологическое явление охватит Карелию предстоящей ночью, 15 декабря.

Ожидаются местами по южным районам республики сильный снег, метель и усиление северо-восточного, восточного ветра с порывами 15 м/с, сообщил сайт МЧС Карелии.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Питкярантский, Суоярвский и Сортавальский округа, а также Лахденпохский и Олонецкий районы.

Как предупредили в единой дежурно-диспетчерской службе карельской столицы, непогода может накрыть и Петрозаводск.