Сильная метель обрушится ночью на Карелию

Непогода придет преимущественно в юго-западные районы республики.
В МЧС Карелии со ссылкой на республиканский Гидрометцентр предупредили о подступающей непогоде.
Так, неблагоприятное гидрометеорологическое явление охватит Карелию предстоящей ночью, 15 декабря.
Ожидаются местами по южным районам республики сильный снег, метель и усиление северо-восточного, восточного ветра с порывами 15 м/с, сообщил сайт МЧС Карелии.
Под действие неблагоприятного явления могут попасть Питкярантский, Суоярвский и Сортавальский округа, а также Лахденпохский и Олонецкий районы.
Как предупредили в единой дежурно-диспетчерской службе карельской столицы, непогода может накрыть и Петрозаводск.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание