Сильная метель снова накроет Карелию

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на понедельник, 28 марта.
Сильный снег и метель ожидаются в Петрозаводске и ряде районов Карелии.
Обстановка на дорогах будет сложной.
Температура воздуха в Петрозаводске -9, -11°С, днем -4, -6°С, в районах Карелии ночью -10, -15°С, местами до -20°C, а днем -2, -7°C. В южных районах возможно повышение до +1°С.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание