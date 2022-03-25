Сильная метель снова накроет Карелию

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на понедельник, 28 марта.

Сильный снег и метель ожидаются в Петрозаводске и ряде районов Карелии.

Обстановка на дорогах будет сложной.

Температура воздуха в Петрозаводске -9, -11°С, днем -4, -6°С, в районах Карелии ночью -10, -15°С, местами до -20°C, а днем -2, -7°C. В южных районах возможно повышение до +1°С.