Сильнейшие флорболистки России соберутся в Петрозаводске

В столице Карелии пройдет второй тур чемпионата России по флорболу.

С 13 по 15 января в новом Физкультурно-оздоровительном комплексе «Динамо», который недавно открылся на улице Боровая, пройдет II тур Чемпионата России по флорболу среди женщин «Высшая лига», сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

За победу будут бороться команды из Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Архангельской области и Карелии.

Минобразования и спорта республики приглашает всех желающих поддержать карельских флорболисток.

Федерация флорбола Карелии также приглашает волонтеров для помощи в организации соревнований.