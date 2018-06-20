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Новости. Спорт
17:40, 20 Июня 2018

Сильнейшие гонщики страны приедут в Карелию на ралли "Белые ночи"

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В Карелии 22-23 июня пройдет легендарное ралли "Белые ночи 2018".

В этом году соревнования имеют статус четвертого этапа Чемпионата России по классическому ралли, пятого этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа и являются финалом Кубка Республики Карелия.

В рамках этапа Чемпионата России пройдет монокубок LADA Rally Cup. Спортсмены будут бороться за новый автомобиль LADA в равных условиях на автомобилях Kalina NFR. На данный момент в монокубке принимает участие более 30 гонщиков. Всего ожидается около 80 экипажей из разных регионов России, среди которых сильнейшие спортсмены страны.

Как отмечают организаторы, уникальные трехмерные дороги Карелии – это проверка на прочность не только автомобилей, но и профессиональных способностей пилотов и их штурманов.

Трасса ралли разделена на 2 дня и 3 секции, имеет протяженность 369 км, 123 км из которых – это дистанция 12 спецучастков. Покрытие скоростных участков ралли – гравий, грунт.

Старт ралли состоится в пятницу 22 июня в Лахденпохье на площади Ленина в 15.00, после чего спортсмены отправятся на скоростные участки, проходящие по дорогам Лахденпохского района.

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