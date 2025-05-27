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Сильнейшие магнитные бури могут начаться на земле в ближайшее время

Новости. Природа
10:50, 01 Июня 2025
фото: NASA

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Всему виной выброс плазмы от Солнца. Эксперты отмечают, что к Земле он пришел на сутки раньше прогноза.

К Земле, судя по показаниям сразу нескольких космических средств слежения пришло выброшенное вчера (31 мая) Солнцем облако плазмы, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

«Исключительно сильный скачок всех параметров межпланетной среды был зафиксирован сегодня в 08:30 утра по московскому времени. Скорость солнечного ветра сейчас превышает временами 1000 км/с. Также наблюдаются очень высокие значения плотности и температуры. Есть вероятность, что такие значения никогда не регистрировались в истории наблюдений, либо близки к историческим максимумам», - уточнили в лаборатории.

Если, действительно, к Земле пришло выброшенное вчера облако плазмы, то оно преодолело расстояние от Солнца до Земли за близкое к рекордному, время, менее 30 часов, почти на сутки быстрее прогноза.

«Если речь об этом, то сегодня почти неизбежно в самое ближайшее время начнутся бури 5 высшего уровня», - прогнозируют эксперты.

Ранее прогнозировалось, что бури начнутся ближе к понедельнику. 

Негативное влияние бурь могут ощутить люди, которые страдают сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями. Медики рекомендуют не переутомляться, ограничить физические нагрузки, больше времени проводить на свежем воздухе, хорошо высыпаться и придерживаться здорового питания. При наличии хронических заболеваний важно не забывать принимать выписанные врачом лекарства, чтобы не допустить обострения болезни.

 

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