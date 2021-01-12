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Сильнейшие спортсмены Карелии выступят на Чемпионате по лыжным гонкам в Петрозаводске

Новости. Спорт
18:00, 13 Января 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Чемпионат и первенство Республики Карелия по лыжным гонкам состоятся на спорткомплексе "Курган".

Как рассказали в Минспорта Карелии, 16 и 17 января на базе Республиканского спортивного комплекса "Курган" в Петрозаводске пройдут Чемпионат и Первенство республики по лыжным гонкам. Соревнования соберут сильнейших спортсменов региона.

В программе состязаний – индивидуальные гонки свободным и классическим стилем.

16 января в 11:00 будет дан старт гонке свободным стилем. Женщины 2002 года рождения и старше, девушки 2003-2004 пробегут дистанцию в 10 км. Мужчин 2002 и старше, юношей 2003-2004 ждет дистанция в 15 км.

17 января в 11:00 начнется гонка классическим стилем. Девушки 2003-2004 рождения пройдут дистанцию в 5 км, женщины 2002 и старше - дистанцию в 10 км. Юношей 2003-2004 года рождения ждет дистанция в 10 км, мужчин 2002 и старше - дистанция в 15 км.

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