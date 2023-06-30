Сильнейший пожар вспыхнул на предприятии на юге Карелии (ВИДЕО и ФОТО)

В воскресенье, 2 июля, спасатели Олонецкого района боролись с пожаром на пилораме.
Как сообщается в паблике «ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району», 2 июля, в 05.27, на пульт ЕСС-01 поступило сообщение о пожаре на пилораме в деревне Верховье.
Прибывшие огнеборцы выяснили, что на территории горит мусор. С пламенем боролись девять человек на трех машинах.
Погибших и травмированных нет, говорится в сообщении.
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