Сильнейший пожар вспыхнул на предприятии на юге Карелии (ВИДЕО и ФОТО)

В воскресенье, 2 июля, спасатели Олонецкого района боролись с пожаром на пилораме.

Как сообщается в паблике «ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району», 2 июля, в 05.27, на пульт ЕСС-01 поступило сообщение о пожаре на пилораме в деревне Верховье.



Прибывшие огнеборцы выяснили, что на территории горит мусор. С пламенем боролись девять человек на трех машинах.



Погибших и травмированных нет, говорится в сообщении.















