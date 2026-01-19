Крупнейший в 21-м веке выброс радиации произошел в околоземном пространстве

В окрестностях планеты прошёл самый мощный в столетии радиационный шторм.
В минувшую ночь в окрестностях Земли прошёл самый сильный в 21 веке радиационный шторм, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
— Максимальные значения плотности солнечных протонов (…) составили 37 тыс. единиц pfu (proton flux unit). Это самый высокий уровень, зарегистрированный в 21 веке (…) Во всём текущем столетии самыми сильными до этого момента были радиационные бури 6 ноября 2001 года (31,7 тыс. единиц) и 29 октября 2003 года (29,5 тыс. единиц). За всю историю достоверных измерений (с 1976 года) самым крупным считается шторм 24 марта 1991 года, составивший около 43 тыс. единиц, — рассказали учёные.
Прямо сейчас плотность протонов в окрестностях планеты в 20 раз превышает порог выдачи предупреждений и составляет 200 pfu. В таких условиях сохраняется повышенная нагрузка на космические аппараты.
Несмотря на это, российский экипаж Международной космической станции (МКС) продолжает работать в штатном режиме.
— Угрозы здоровью экипажа и безопасности станции нет, — добавили в корпорации «Роскосмос».
Ранее стало известно, что аномальный поток плазмы, двигавшийся со скоростью около 1700 км/с, достиг Земли.