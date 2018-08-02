Сильно нуждающаяся в деньгах жительница Карелии обокрала свою пожилую родственницу

В Олонецком районе молодая женщина обокрала 82-летнюю родственницу, сообщили в МВД Карелии.

С заявлением о пропаже денег в полицию Олонецкого района обратилась 82-летняя жительница одной из деревень. Женщина рассказала, что некоторое время отсутствовала дома, а когда вернулась, то обнаружила, что из коробки, в которой хранила свои сбережения, пропали 18 тысяч рублей.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что в квартиру, где была совершена кража, злоумышленник проник с помощью оригинального ключа, так как ни окна, ни двери не были взломаны. Также выяснилось, что в этот день у пожилой женщины гостила ее родственница, которая помогала ей по хозяйству.

Во время общения с полицейскими 32-летняя жительница Олонца сначала полностью отрицала свою причастность к краже. Но затем она призналась, что, приехав к пожилой родственнице, попросила у нее денег взаймы, но та отказала. Позже, воспользовавшись ее отсутствием, молодая женщина проникла в квартиру и сама завладела чужими сбережениями, которые затем потратила.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело и на время его расследования она находится под подпиской о невыезде.