Сильно обгоревшее тело нашли после пожара в жилом доме в Пряжинском районе

Следователи выехали на место происшествия.
В деревне Савиново в Пряжинском районе сгорел жилой дом, где находился человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по безопасности.
Как рассказали в ведомстве, сообщение о возгорании поступило 13 июля в 17:34.
На место пожара направились три дежурных караула пожарных частей, три автомобиля.
В 19:35 пожар ликвидировали. Пожарные приступили к разбору и проливке конструкций.
– На месте пожара найдено сильно обгоревшее тело. Ожидается прибытие следственных органов, – подчеркнули в ведомстве.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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