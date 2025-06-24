Сильно обгоревшее тело нашли после пожара в жилом доме в Пряжинском районе

Следователи выехали на место происшествия.

В деревне Савиново в Пряжинском районе сгорел жилой дом, где находился человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по безопасности.

Как рассказали в ведомстве, сообщение о возгорании поступило 13 июля в 17:34.

На место пожара направились три дежурных караула пожарных частей, три автомобиля.

В 19:35 пожар ликвидировали. Пожарные приступили к разбору и проливке конструкций.

– На месте пожара найдено сильно обгоревшее тело. Ожидается прибытие следственных органов, – подчеркнули в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.