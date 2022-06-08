Сильно пьяного водителя достали из-за руля инспекторы ГИБДД в селе Карелии

В Медвежьегорском районе инспекторы остановили иномарку, за рулем которой находился пьяный водитель, сообщили в ГИБДД Карелии.

В селе Великая Губа Медвежьегорского района инспекторы ГИБДД отстранили от управления автомобилем Toyota водителя с признаками опьянения. Нетрезвое состояние подтверждено освидетельствованием с помощью алкотестера, прибор показал 1,74 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В Кондопоге автоинспекторы отстранили от управления автомашиной Mitsubishi водителя в состоянии опьянения. Алкотестер показал 0,49 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

С начала года, по данным ведомства, на дорогах Карелии произошло 15 дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей, в которых 1 человек погиб и 24 получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция Карелии сообщает, что внести свой вклад в безопасность дорожного движения может каждый. Просто сообщите сведения о нарушителе на единый номер 102 или 112.