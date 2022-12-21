Сильно пьяного водителя остановили на крупной магистрали Петрозаводска

Дорожная полиция Петрозаводска на Лососинском шоссе отстранила от вождения сильно пьяного автомобилиста.

В ночь на среду, 21 декабря, на Лососинском шоссе автоинспекторы остановили 48-летнего водителя Toyota с признаками опьянения.



Алкотестер показал 2, 394 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Это означает сильное опьянение.



В отношении автолюбителя составлен административный протокол, материалы дела направлены в суд.



Мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.



Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что информацию о нетрезвых водителях можно сообщать по телефонам 715-900, 78-44-44.