Сильно пьяный житель Карелии сел за руль автомобиля, в котором было трое детей

Жителя Лоухи осудили на полгода условно, сообщили в прокуратуре Карелии.

Ранее судимый за пьяное вождение 40-летний житель Лоухи, никогда не имевший по медицинским противопоказаниям водительского удостоверения, вновь управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В апреле, вернувшись домой после распития крепких спиртных напитков в увеселительном заведении, он выпил бутылку вина и решил съездить в соседний поселок к родственникам. Пребывая в сильной степени алкогольного опьянения, водитель в компании супруги и троих несовершеннолетних детей отправился в поездку на автомобиле, оставленном ему на хранение знакомым.

Неуверенное поведение водителя на дороге обнаружил экипаж ДПС ГИБДД, после непродолжительного преследования машина была остановлена. Освидетельствование показало, что водитель находится в степени опьянения, в 6 раз превышающей допустимую норму.

Суд приговорил его к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.