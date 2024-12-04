Сильно подорожавший продукт в Россию начнут поставлять из-за рубежа

В ближайшее время на прилавках магазинов РФ появится импортное масло.

Импортное сливочное масло в ближайшее время появится на прилавках в РФ, при этом цена на него может быть чуть выше из-за курса доллара. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

«На ЕАЭС уже принято решение. Соответственно сейчас уже идут закупки по импорту. Оно должно появиться скоро на прилавках. Тем не менее у нас курс доллара несколько вырос в последнее время, поэтому цена на сливочное масло может быть по импорту чуть выше, но тем не менее оно появится на прилавках», — сказал он.

При этом вице-премьер РФ отметил, что отечественное сливочное масло качественнее.

Ранее Совет Евразийской экономической комиссии предоставил тарифную льготу на ввоз в Армению и Россию сливочного масла. Уточнялось, что для РФ квота составит не более 25 тыс. тонн, для Армении — не более 2 тыс. тонн.