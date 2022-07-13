Сильные дожди и грозы вновь обрушатся на Карелию

МЧС Карелии предупреждает о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

По информации Карельского Гидрометцентра, ночью и днем 2 августа, начиная с юго-западных районов, местами по Карелии ожидаются сильные дожди, грозы.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть все районы Карелии.

В МЧС Карелии рекомендуют ограничить поездки на личном автотранспорте; не оставлять транспортные средства под слабо укрепленными конструкциями и большими деревьями, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости - под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории водоёмов; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода, рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи; строго соблюдать правила поведения в доме, на транспорте, водоёмах и открытой местности.

Ранее Гидрометцентр республики дал предварительный прогноз погоды на последний летний месяц.