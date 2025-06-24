Сильные дожди ожидаются в Карелии 4 июля

Синоптики и МЧС предупреждают об очередном ухудшении погоды в Карелии.

Ночью и утром 4 июля в большинстве районов республики ожидаются сильные дожди. Об этом предупреждает МЧС Карелии, ссылаясь на Карельский гидрометцентр.

Утром 4 июля местами по Карелии ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду: по южным районам юго-западного направления, по северным – северо-восточного направления.

В ведомстве отметили, что сильный ветер сохранится до конца суток.