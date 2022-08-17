Сильные дожди пришли в Карелию

Синоптики предупреждают о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении в Карелии.

Сегодня днём местами, преимущественно по юго-восточным, восточным районам Карелии ожидается сильный дождь. Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводский городской округ. Об этом информирует ЕДДС со ссылкой на Карельский ЦГМС