Сильные дожди пришли в Карелию

Синоптики предупреждают о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении в Карелии.
Сегодня днём местами, преимущественно по юго-восточным, восточным районам Карелии ожидается сильный дождь. Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводский городской округ. Об этом информирует ЕДДС со ссылкой на Карельский ЦГМС
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