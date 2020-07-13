Сильные дожди пройдут в районах Карелии 14 июля

О погоде на 14 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный умеренный.
Ночью температура воздуха составит +10, +12 градусов, днем потеплеет до +19, +21.
В районах Карелии будет облачная с прояснениями погода.
Пройдут кратковременные дожди, днем по северным районам местами сильные. Днем в отдельных районах гроза.
Ветер северо-восточный, северный, днем на юге западный умеренный.
Ночью ожидается похолодание до +7, +12 градусов, днем воздух прогреется до +16, +21.
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