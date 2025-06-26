Сильные дожди прольются в Карелии во вторник

© Карельские синоптики рассказали о погоде на 8 июля.
В Петрозаводске будет облачно. Ночью умеренный, днем сильный дождь. Ветер ночью южный слабый, днем юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью +12, +14°С, днём +16, +18°С. Атмосферное давление будет падать.
В районах Карелии облачно. Ночью в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, днем дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Ветер восточный, северо-восточный, на юге юго-восточный, южный умеренный, днем порывистый.
Температура воздуха ночью +9, +14°С, днем +16,+21°С, местами на севере до +13°С.
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