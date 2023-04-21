Сильные дожди с грозами будут царить 3 июня на юге Карелии

Днем 3 июня по южным и центральным районам Карелии ожидаются дожди с грозами.

Об опасном природном явлении сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.

«Ночью и днем 03 июля 2023 года местами по южным и центральным районам Карелии ожидаются сильные дожди, утром и днем в отдельных районах Республики Карелии ожидаются грозы, при грозе усиление ветра до 15-17 м/с.», — пишут в ЕДДС карельской столицы.

Непогода коснется и территории Петрозаводска.