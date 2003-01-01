Сильные метели накроют Карелию 11 января

В Гидрометцентре республики опубликовали прогноз погоды на последний день новогодних каникул.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 11 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода и сильный снегопад.
— Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха -9, -11°С в течение суток. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днём слабо расти, — рассказали в ЦГМС.
Южные районы республики окажутся во власти метелей, на севере сохранится изморозь, а дороги покроются льдом. Также синоптики прогнозируют усиление ветра.
Столбики термометров ночью опустятся до -8, -13°С, местами до -22°С, днём до -6, -11°С, по северным районам ожидается до -15°С.
Ранее в Карелии был объявлен жёлтый уровень погодной опасности, характеризующийся значительным ухудшением метеоусловий.