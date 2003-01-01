РЕКЛАМА
Герои спортивного года 2025: карельские спортсмены, которые сломали систему
10 января, 00:10
«Буратино» в тени «Чебурашки»: новая экранизация «Золотого ключика» радует глаз, но боится задеть
09 января, 18:00
«Это не только про танцы»: организаторы Рождественского бала в Петрозаводске рассказали о своем проекте
07 января, 18:02
Будущих родителей в России начнут проверять на наличие генетических заболеваний

19:38

Глава Карелии проконтролировал ход строительства дома-интерната в Костомукше

17:50

Сильные метели накроют Карелию 11 января

17:22

Дорожники работают в усиленном режиме на региональных трассах Карелии

16:48

55-летний петрозаводчанин ножом зарезал возлюбленную во время ссоры

16:17

Объявленный в розыск ребёнок из Карелии найден полицейскими

15:42

Артур Парфенчиков напутствовал молодых пограничников в Костомукше

15:19

Человек отравился дымом при пожаре в Кондопожском районе

14:48

Синоптики предупредили об опасных погодных условиях в Карелии

13:18

В России повысят государственные пенсии по инвалидности

12:23

На 89-м году жизни умерла врач из Петрозаводска Таисия Петрова

10:35

Житель Беломорского округа Рустам Джандаров погиб на СВО

09:36

ИКИ РАН: редкий парад планет вновь произойдет в ближайшие недели

09:00

Пожарные оказали помощь при ДТП на трассе «Кола» в Карелии

08:30

Герои спортивного года 2025: карельские спортсмены, которые взломали систему

00:10

На трассе «Кола» произошло столкновение двух автомобилей

23:02

Минприроды напомнило, что сегодня празднуется День снегиря

22:02

В соседнем с Карелией регионе закрыли или перепрофилировали все алкомаркеты

21:02

В Петрозаводске напомнили о запрете катания на «Кургане»

20:02

В России выросли штрафы за перевозку детей без автокресел

19:02

Кассовые сборы нового «Буратино» за восемь дней превысили 1,8 миллиарда рублей

18:30

В Карелии прокуратура и СК проводят проверку по факту бездействия, которое привело к смерти пожилой женщины

18:02

Подросток-зацепер погиб, сорвавшись с электрички, в регионе рядом с Карелией

17:32

В Карелии продолжается суровая погода до - 28 с изморозью и метелями

17:02

Север Карелии предупредили о сохранении опасной изморози в ближайший день

16:32

Эксперты назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

16:02

В Карелии молодые пограничники приняли военную присягу

15:32

МЧС: в регионе рядом с Карелией сегодня ночью была угроза ракетной атаки и БПЛА

15:01

В городе Карелии отменены автобусы из-за нехватки водителей после новогодних праздников

14:01

В Карелии выясняют обстоятельства смерти 73-летней женщины, из квартиры которой доносились крики

13:35

Жители Карелии в 2026 году смогут обучиться востребованным на рынке труда профессиям или открыть свое дело

13:05

В страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребёнком в возрасте до 1,5 лет

12:02

Число школьников, занимающихся в технопарках «Кванториум» в Карелии, выросло на пятую часть

11:02

В Карелии за год из аварийного жилья переселили почти 1000 семей

10:02

Wildberries назвал самую дорогую покупку на маркетплейсе в 2025 году

09:02

Более 60 млн турналога собрали в Карелии в минувшем году

08:31

Материнский капитал вырастет с февраля почти на 7%

00:10
Сильные метели накроют Карелию 11 января
Сегодня 17:22
В Гидрометцентре республики опубликовали прогноз погоды на последний день новогодних каникул.

фото: © Столица на Онего

По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 11 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода и сильный снегопад.

— Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха -9, -11°С в течение суток. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днём слабо расти, — рассказали в ЦГМС.

Южные районы республики окажутся во власти метелей, на севере сохранится изморозь, а дороги покроются льдом. Также синоптики прогнозируют усиление ветра.

Столбики термометров ночью опустятся до -8, -13°С, местами до -22°С, днём до -6, -11°С, по северным районам ожидается до -15°С.

Ранее в Карелии был объявлен жёлтый уровень погодной опасности, характеризующийся значительным ухудшением метеоусловий.

