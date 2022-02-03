Сильные морозы идут в Карелию

МЧС Карелии предупреждает об ухудшении погодных условий на территории республики в ближайшие дни.

По информации Карельского Гидрометцентра с 3 по 6 февраля ожидается снег, порывы ветра до 15 м/с, в ночные часы понижение температуры до – 29 С.

Спасатели рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи; ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличии инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличии номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправности; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором снега; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.