890x80
Реклама
В Карелии экс-госслужащий выслушал обвинение в незаконном получении повышенной пенсии 2
Сегодня 15:40
Власти Карелии ответили на массовые жалобы из-за очередей в поликлиники 12
Сегодня 09:52
Служба судебных приставов Карелии обновила список арестованных и выставленных на торги автомобилей
Сегодня 10:24

Сильные морозы идут в Карелию

Новости. Погода
17:17, 03 Февраля 2022
фото: © tursputnik.com

Новости партнеров

МЧС Карелии предупреждает об ухудшении погодных условий на территории республики в ближайшие дни.

По информации Карельского Гидрометцентра с 3 по 6 февраля ожидается снег, порывы ветра до 15 м/с, в ночные часы понижение температуры до – 29 С.

Спасатели рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи; ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличии инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличии номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправности; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором снега; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2022, 10:51
Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»
27.01.2022, 14:20
Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
27.01.2022, 11:11
Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска
31.01.2022, 17:42
Появилось видео с места гибели молодого водителя в ДТП под Петрозаводском
27.01.2022, 12:31
В Петрозаводске мужчина упал на пешеходном переходе и умер (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 08:59
Обществоведение
Как сельская воспитательница стала «козой отпущения» 4
В Карелии продолжается судебная тяжба между сельской воспитательницей и чиновниками, которые выдали ей землю под ИЖС на месте стоянки древнего человека.
Клиники на Чайкиной: Omicron или Delta?
02.02.2022 16:56
Решающий гол 15
31.01.2022 16:05
«Есть риск, что собственник продаст завод» 15
29.01.2022 09:05
Иди ты...в цифру! 8
28.01.2022 14:26
Вся аналитика

Чтиво

02.02.2022 12:24
Личное мнение
C саночками на женских плечах 8
Не стыдно ли газовщикам за такие услуги для жителей Карелии?
Прооперируй катаракту в Офтальмологическом центре Карелии – получи 100% зрения без очков
31.01.2022 15:12
Во славу Отечества? 24
21.01.2022 10:12
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»