«Сильные морозы вносят коррективы», — в Минприроды Карелии объяснили перебои с вывозом мусора

Технические службы регоператора работают в круглосуточном режиме.

В Минприроды Карелии объяснили, почему в некоторых районах республики происходят перебои с вывозом мусора, несмотря на круглосуточную работу регоператора.

По словам представителей Минприроды, техника обслуживается 24 часа в сутки, чтобы не допустить замерзания.

Компания обратилась к местным властям с просьбой оказать содействие с размещением техники в отапливаемых боксах.

«Однако сильные морозы все же вносят коррективы в процесс транспортирования, — отметили в Минприроды. — При длительных низких значениях температуры воздуха у мусоровозов отказывают гидравлические системы подъёма. Региональный оператор предпринимает все возможные меры для обеспечения работы спецтехники. Оперативные службы муниципалитетов проинформированы о сложившихся условиях работы и взаимодействуют с профильными службами регоператора.»