Сильные снегопады обещают жителям двух районов Карелии

В предпоследний день года обильный снег выпадет в Лахденпохском и Сортавальском районах Карелии.
По информации карельского ЦГМС, утром и днем 30 декабря на юго-западе республики ожидаются сильные снегопады.
Непогода затронет два района - Сортавальский и Лахденпохский.
Об этом говорится в сообщении официального паблика властей Лоухского района Карелии.
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