Сильные снегопады обещают жителям двух районов Карелии

В предпоследний день года обильный снег выпадет в Лахденпохском и Сортавальском районах Карелии.

По информации карельского ЦГМС, утром и днем 30 декабря на юго-западе республики ожидаются сильные снегопады.



Непогода затронет два района - Сортавальский и Лахденпохский.



Об этом говорится в сообщении официального паблика властей Лоухского района Карелии.