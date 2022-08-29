Сильный дождь и порывистый ветер обрушатся на шесть районов Карелии в субботу

МЧС предупреждает жителей северо-восточных районов республики о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

По информации Карельского Гидрометцентра, в течение суток 3 сентября местами по северо-восточным районам республики ожидаются сильный дождь, местами северо-западный ветер порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного гидрометеорологического явления могут попасть Беломорский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Пудожский, Сегежский районы.

В МЧС жителям Карелии рекомендуют ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.