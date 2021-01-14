Сильный мороз не отпустит Карелию в субботу

О погоде на субботу, 16 января, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу, 16 января, будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный слабый.

Температура воздуха ночью -27, -29°С, днем -19, -21°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами выпадет небольшой снег. На отдельных участках дорог будет образоваться гололедица. Ветер северо-восточный, западный слабый.

Температура воздуха ночью -22, -27°С, местами до -37°С , на северо-западе местами -16,-21°С, днем -17,-22°С, по северо-западным районам -8, -13°С.