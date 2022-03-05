Сильный мороз не помешал очередному потопу на улице в Петрозаводске

В Петрозаводске минувшей ночью снова затопило проезжую часть в центре города.

Как сообщили в ЕДДС, жалоба поступила от жителей Петрозаводска.

«Обнаружена сильная течь пр. Первомайский — ул. Анохина у моста, работает АО „ПКС -Водоканал“. Просьба водителям выбирать пути объезда», — говорится в сообщении.

В феврале в городе произошло несколько подряд аварий на канализационных сетях, из-за которых стокам затапливало улицы. Коммунальщики объяснили это тем, что горожане бросают в унитазы мусор, которым забиваются трубопроводы.