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Сильный мороз не помешал очередному потопу на улице в Петрозаводске

Новости. Происшествия
06:40, 09 Марта 2022
фото: © РКС - Петрозаводск

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В Петрозаводске минувшей ночью снова затопило проезжую часть в центре города.

Как сообщили в ЕДДС, жалоба поступила от жителей Петрозаводска.

«Обнаружена сильная течь пр. Первомайский — ул. Анохина у моста, работает АО „ПКС -Водоканал“. Просьба водителям выбирать пути объезда», — говорится в сообщении.

В феврале в городе произошло несколько подряд аварий на канализационных сетях, из-за которых стокам затапливало улицы. Коммунальщики объяснили это тем, что горожане бросают в унитазы мусор, которым забиваются трубопроводы.

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