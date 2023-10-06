Сильный шторм на Онего смогут увидеть жители Петрозаводска

Синоптики прогнозируют 7 октября усиление восточного ветра.

Днем 7 числа в городе усилится восточный ветер, говорится в сообщении паблика «Погода Петрозаводска и Карелии».



«Вечером его порывы усилятся до 16-19 м/с. На набережной в городе можно будет наблюдать хороший шторм», — сообщили в паблике.



Ветер так же усилится на юге и в центре республики. Так, в Приладожье скорость ветра будет достигать 20 м/с, а в акваториях двух крупнейших озер - до 25 м/с.



В центре Карелии 10-15 м/с.