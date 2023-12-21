Сильный снег и метель ожидаются в Петрозаводске в субботу

Специалисты карельского Гидрометцентра рассказали о погоде на 23 декабря.

В Карелии 23 декабря ожидается облачная погода и снег, местами сильный, днем по юго-западным районам переходящий в мокрый снег. Ночью в отдельных районах пройдет метель. На дорогах гололедица.

Ветер задует юго-восточный, восточный умеренный, ночью местами порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до -6°С, на севере местами опустится до -10°С, днем от -4 до +1°С.

В Петрозаводске будет облачно. Ночью пройдет сильный снег и метель, днем мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер ожидается юго-восточный, восточный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью составит -1, -3°С, днем -1, +1°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем слабо расти.