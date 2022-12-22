Сильный снег идет в Карелию

МЧС Карелии предупреждает об ухудшении погодных условий в субботу.

По информации Карельского Гидрометцентра, ночью и утром 24 декабря местами, преимущественно по центральным районам Карелии, ожидается сильный снег.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть вся территория Карелии.

В МЧС Карелии рекомендуют: не оставлять транспортные средства и держаться в стороне от линий электропередач и слабоукрепленных конструкций; не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач; приостановить работы на высоте; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.