Сильный снег обещают в Карелии 27 декабря

Карельские синоптики рассказали о погоде на субботу.

По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 27 декабря, будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, юго-западный, днем южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -1,-3°С, днем 0,-2°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии облачно, ночью с прояснениями. Утром по северно-западным районам небольшой, местами умеренный снег, днем снег, местами сильный, на юго-западе мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, южный, днем южный, юго-восточный, на западе западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха 0, -5°С в течение суток.