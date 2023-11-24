Сильный снег завалит столицу Карелии

Интенсивный снегопад ожидается вечером в воскресенье в столице Карелии.
Об интенсивном снегопаде в воскресенье, 26 ноября, сообщили в паблике « ».
«Вечером снег в Петрозаводске усилится», — сообщили в сети.
Снегопад, как уточнили в паблике, не связан с предстоящим циклоном, просто локальная работа озера.
В сети также разместили карту осадков на вечер воскресенья. Как видно, основные осадки пойдут на карельскую столицу.
Ранее мы сообщали о грядущем неблагоприятном гидрометеорологическом явлении в Карелии.
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