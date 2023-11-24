Сильный снег завалит столицу Карелии

Интенсивный снегопад ожидается вечером в воскресенье в столице Карелии.

Об интенсивном снегопаде в воскресенье, 26 ноября, сообщили в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

«Вечером снег в Петрозаводске усилится», — сообщили в сети.

Снегопад, как уточнили в паблике, не связан с предстоящим циклоном, просто локальная работа озера.



В сети также разместили карту осадков на вечер воскресенья. Как видно, основные осадки пойдут на карельскую столицу.

Ранее мы сообщали о грядущем неблагоприятном гидрометеорологическом явлении в Карелии.