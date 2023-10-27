Сильный снегопад накроет Карелию в субботу

Одиннадцать районов Карелии завалит снегом в ближайший выходной.

В МЧС Карелии со ссылкой на Гидрометцентр республики предупредили о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

Так, днем в субботу, 28 октября, местами на юге республики ожидается сильный снег.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть одиннадцать районов Карелии - Петрозаводский городской округ, Суоярвский муниципальный округ, а также Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский районы.

В МЧС порекомендовали не приближаться к провисшим низко над землей проводам, самостоятельно не рубить деревья, упавшие на провода, не оставлять автомобили и не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут обрушиться под тяжестью снега, а также ограничить поездки на личном автотранспорте.