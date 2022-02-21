Сильный снегопад обрушится на Карелию ближайшей ночью

МЧС предупреждает о снегопаде и сильном ветре в ночь 26 февраля.

По информации Карельского Гидрометцентра, ночью 26 февраля местами по республике ожидается сильный снег (преимущественно по южным и центральным районам).

С 00.00 26 февраля местами ожидается усиление юго-западного ветра, утром и днем с переходом к западному, северо-западному с порывами 15-18 м/с. Ночью стихия затронет южные районы республики, днем — северные.

Под действие неблагоприятного явления попадет вся территория Карелии.

МЧС рекомендует не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором снега; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.