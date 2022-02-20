Сильный снегопад вновь надвигается на Карелию

МЧС предупреждает о неблагоприятном погодном явлении, которое надвигается на южные районы республики.

По информации Карельского ЦГМС, утром и днем 22 февраля 2022 года по южным районам Карелии ожидается сильный снег.

Под действие неблагоприятного явления попадут город Петрозаводск, а также 8 муниципальных районов: Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сортавальский и Пудожский.

МЧС рекомендует не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором снега; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.