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Сильный снегопад вновь надвигается на Карелию

Новости. Погода
14:58, 21 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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МЧС предупреждает о неблагоприятном погодном явлении, которое надвигается на южные районы республики.

По информации Карельского ЦГМС, утром и днем 22 февраля 2022 года по южным районам Карелии ожидается сильный снег.

Под действие неблагоприятного явления попадут город Петрозаводск, а также 8 муниципальных районов: Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сортавальский и Пудожский.

МЧС рекомендует не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором снега; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2022-02-21 17:24:07
Пора сваливать на лыжах с повозкой подальше от ПТЗ ))) Кир , бежим вместе ?))))
экcперд
2022-02-21 16:54:47
Так и должно быть. В февральскую стужу революционно настроенные матросы- балтийцы грелись у костров в Петрограде. Так родилась Красная Гвардия . Для либеральной тусовки это как кость в горле.
Гость
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