«Сильный толчок лодки при повороте»: названа предварительная причина трагедии на озере в Карелии, где погибла целая семья

Родители и две маленькие девочки, утонувшие в Медвежьегорском районе, могли бы спастись, если бы на них были спасательные жилеты, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

В Карельской республиканской поисково-спасательной службе рассказали, что лодка с родителями и двумя маленькими девочками на озере Кучмозеро перевернулась от сильного толчка на повороте. Однако семья могла бы спастись, если бы на взрослых и детях были спасательные жилеты.

По информации КРПСС, в акватории озера Кумчезеро недалеко от деревни Покровское в Медвежьегорском районе 12 июня перевернулась лодка, в который находились родители 1990 года рождения и их дети – две девочки трех и шести лет. Тела детей были извлечены спасателями из медвежьегорского отряда КРПСС в тот же день. Поиск родителей в данный момент продолжается.

По предварительным данным КРПСС, лодка перевернулась от сильного толчка при повороте. Однако трагедии можно было избежать, если бы на людях были надеты спасательные жилеты.

«Самая распространенная причина трагедий на воде – то, что люди пренебрегают простыми правилами безопасности. Обязательно нужно надевать спасательные жилеты, если вы отправляетесь на водоем. Независимо от того, как вы умеете плавать. И, конечно, необходимо проверять плавательные средства. Они должны быть оборудованы средствами безопасности.

Безусловно, водоемы республики патрулируются работниками спасательных служб, но такие трагедии все равно происходят. В ближайшее время в Карелии ожидаются усиленные рейды специалистов МЧС и спасателей КРПСС с целью проверки безопасности. Всех нарушителей ждут административные наказания и серьезные штрафы», - говорится в официальном сообщении службы, подведомственной Госкомитету по обеспечению жизнедеятельности и безопасности Карелии.

Напомним, по факту гибели семьи из четырех человек на озере Кучмозеро в Медвежьегорском районе следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело.