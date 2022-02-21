Сильный циклон может оставить без электричества жителей Карелии

Карелию назвали в числе 15 регионов, где ожидаются трудности в работе транспорта и сбои в системе электроснабжения из-за циклонов.

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил регионы о возможных авариях из-за непогоды. Об этом пишут «Известия».

Так, в ближайшее время в 15 регионах ожидаются трудности в работе транспорта и сбои в системе электроснабжения. Причиной могут стать сильные циклоны. Они придут в Башкирию, Карелию, Республику Алтай, Хакасию, Камчатский, Красноярский края, а также в Сахалинскую, Кемеровскую, Саратовскую, Ульяновскую, Самарскую, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую и Калининградскую области.

Серьезные же аварии на железнодорожных путях могут произойти на территории юга Красноярского края, Забайкальского края, республик Хакасия, Тыва, Бурятия и Иркутской области, из-за надвигающихся морозов до минус 35 градусов и износа оборудования. Населенные пункты, расположенные в перечисленных регионах, могут затопить наледевые воды. Также вероятны нарушения в работе систем ЖКХ.

Ранее синоптики рассказали о погоде в республике в феврале и марте.