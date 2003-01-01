Сильный ветер и дождь: прогноз погоды на 23 сентября

Карельские синоптики рассказали о погоде на вторник
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 23 сентября, в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный умеренный, ночью с порывами до сильного.
Температура воздуха ночью +6,+8°С, днем +10,+12°С. Атмосферное давление будет расти.
В районах Карелии облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами с порывами до сильного.
Температура воздуха ночью +3,+8°С, днём +8,+13°С.