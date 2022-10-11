Сильный ветер и метель обрушатся на Карелию в понедельник

МЧС Карелии предупреждает об ухудшении погодных условий с 12 на 13 декабря.

По информации Карельского Гидрометцентра, с 09:00-12:00 12 декабря, с сохранением в течение первой половины ночи 13 декабря, местами по южным районам Карелии ожидается усиление северо-восточного, восточного ветра порывами 15-17 м/с, метель.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и 9 районов: Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский и Суоярвский районы.

В МЧС жителям Карелии рекомендуют ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

Ранее синоптики сообщали, средиземноморский циклон принесет в Карелию снегопады, метели и сильный ветер.