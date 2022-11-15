Сильный ветер и метель ожидаются на юге Карелии

Метели и ветер с порывами до 23 м/с спрогнозировали 15 декабря на юге Карелии.

Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, в четверг, 15 декабря, с 05.00 до 08.00 в южных районах Карелии усилится юго-западный ветер.



Порывы могут достигать скорости 15 м/с, на открытых водоемах - до 23 м/с. Синоптики прогнозируют метели.



Ночью и утром в юго-западных районах пройдут обильные снегопады. Непогода может накрыть Петрозаводск.