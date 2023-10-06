Сильный ветер, мокрый снег и гололедица ожидаются в Карелии в воскресенье

В Гидрометцентре республики рассказали о погоде на 8 октября.

Облачно с прояснениями будет в воскресенье в Петрозаводске. Осадки ожидаются в виде мокрого снега и дождя. Ветер восточный, северо-восточный, днем с переходом к северному умеренный, временами с порывами до сильного.

Температура ночью составит 0, +2°С, днем +1, +3°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем расти.

В районах Карелии также ожидается облачно с прояснениями погода. Небольшие, по южным и центральным районам умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер ночью восточный, северо-восточный, днем северо-восточный, северный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура ночью -2, +3°С, днем +1, +6°С.