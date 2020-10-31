Сильный ветер надвигается на Карелию

МЧС Карелии предупреждает о надвигающейся непогоде.

По информации карельского Гидрометцентра, в понедельник, 2 ноября, по всей республике ожидается усиление ветра порывами до 15-17 м/с.

Общие рекомендации:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.