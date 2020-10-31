Сильный ветер надвигается на Карелию

МЧС Карелии предупреждает о надвигающейся непогоде.
По информации карельского Гидрометцентра, в понедельник, 2 ноября, по всей республике ожидается усиление ветра порывами до 15-17 м/с.
Общие рекомендации:
• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода;
• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;
• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.
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