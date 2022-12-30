Сильный ветер обрушится на Карелию в ближайшие часы

МЧС Карелии предупреждает об ухудшении погодных условий.

По информации Карельского Гидрометцентра, во второй половине дня 1 января местами по республике ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть все районы Карелии.

В МЧС рекомендуют: ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.