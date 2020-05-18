Сильный ветер обрушится на Карелию в среду

О погоде на 20 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Днем пройдет дождь, временами с мокрым снегом.

Ветер северо-восточный, северный умеренный, днем – порывистый.



Ночью будет +1, +3 градуса, днем потеплеет до +7.



В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. Днем пройдет дождь и выпадет мокрый снег. Ночью на севере гололедица.



Ветер северо-восточный, северный умеренный, днем – с порывами до сильного.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +3, -2 градуса. Днем потеплеет до +10.