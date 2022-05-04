Сильный ветер обрушится на Карелию в субботу

В ЕДДС предупреждают о неблагоприятном метеорологическом явлении.
Как сообщили в Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска, по информации Карельского Гидрометцентра, начиная с 12-15 часов 7 мая местами по республике ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15-17 м/с.
Порывы ветра сохранятся до первой половины ночи 8 мая.
Под действие неблагоприятного погодного явления может попасть и столица Карелии.
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