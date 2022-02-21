Сильный ветер обрушится на Карелию

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в четверг.

По информации Карельского Гидрометцентра, во второй половине дня 24 февраля местами по республике ожидается усиление юго-западного, южного ветра порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадает вся территория республики.

В МЧС Карелии рекомендуют жителям республики ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором снега; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

Ранее сообщалось, сильный циклон может оставить без электричества жителей Карелии.