Сильный ветер придет в Карелию со стороны Ладоги во вторник

В ЕДДС Петрозаводска предупредили о надвигающейся непогоде.

По информации карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 03:00-06:00 14 марта, начиная с юго-западных районов Карелии, ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 18 метров в секунду.



Сильные ветра продолжат дуть и днем 14 марта, рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе карельской столицы. Ветра могут накрыть и Петрозаводск.