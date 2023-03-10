Сильный ветер придет в Карелию со стороны Ладоги во вторник

В ЕДДС Петрозаводска предупредили о надвигающейся непогоде.
По информации карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 03:00-06:00 14 марта, начиная с юго-западных районов Карелии, ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 18 метров в секунду.
Сильные ветра продолжат дуть и днем 14 марта, рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе карельской столицы. Ветра могут накрыть и Петрозаводск.
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