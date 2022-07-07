Сильный ветер с грозой обрушатся на Карелию

МЧС республики предупреждает жителей о непогоде.
Управление МЧС Карелии сделало рассылку сообщений с предупреждениями о предстоящей непогоде, которая в воскресенье ожидает западные районы республики.
«По данным карельского ЦГМС днем 10 июля местами по западу Карелии ожидаются ливни, грозы. При грозе усиление ветра до 15-18 м/с», -
Напомним, после периода дождей Гидрометцентр республики обещает возвращение жаркой погоды.
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