Сильный ветер, снег и метель придут в Карелию вечером

МЧС Карелии предупреждает об ухудшении погодных условий в четырех районах республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, с вечера (19-22 часов) 6 февраля, с сохранением в течение ночи 7 февраля, местами по северным, преимущественно по юго-западным районам республики, ожидается усиление юго-восточного, южного ветра до 15-17 м/с, метель, сильный снег.

Под действие неблагоприятного явления попадают Лахденпохский, Сортавальский, Питкярантский и Олонецкий районы.

В МЧС рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи; ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором снега; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.